Il 16 e 17 aprile 2026 l’Università degli Studi di Salerno ospiterà #Geckode, un hackathon interamente dedicato allo sviluppo di applicazioni XR (Extended Reality) per il settore industriale. L’iniziativa è promossa e organizzata da Youbiquo in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell’ateneo.

L’evento riunirà studenti, sviluppatori, ricercatori e innovatori con l’obiettivo di progettare soluzioni immersive applicate ai contesti produttivi e professionali. Durante le due giornate, i partecipanti lavoreranno allo sviluppo di prototipi utilizzando tecnologie avanzate, tra cui il visore Leonardo XR, progettato per applicazioni industriali, formative e collaborative.

L’hackathon nasce con l’intento di promuovere la diffusione delle tecnologie XR europee e incentivare la formazione di competenze specialistiche nei campi della realtà aumentata, virtuale e mista. Le applicazioni sviluppate potranno trovare impiego in ambiti come manutenzione industriale, formazione immersiva e supporto operativo.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel contesto del progetto europeo Virtual Innovation Consortium (VIC) e dell’alleanza universitaria NEOLAiA European University Alliance, contribuendo alla costruzione di un ecosistema europeo dell’innovazione nelle tecnologie immersive.

Durante la competizione, i team saranno chiamati a sviluppare soluzioni innovative sfruttando strumenti dedicati e hardware avanzato. I migliori progetti saranno valutati da una giuria composta da esperti del settore, docenti universitari e rappresentanti dell’industria tecnologica, con la possibilità, per le idee più promettenti, di essere pubblicate nello store europeo delle applicazioni XR per le imprese.

Con #Geckode, Youbiquo e l’Università di Salerno puntano a rafforzare il legame tra ricerca, formazione e industria, offrendo ai giovani sviluppatori un’opportunità concreta per sperimentare tecnologie emergenti e contribuire allo sviluppo dell’innovazione industriale europea.