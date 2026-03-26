Giornata intensa sul fronte incendi nel Salernitano, dove i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi roghi di sterpaglie. L’intervento più complesso si è registrato a Castiglione del Genovesi, dove le fiamme hanno interessato un’ampia area verde dei Monti Picentini.

Sul posto è intervenuta la squadra dei caschi rossi di Giffoni Valle Piana, ma la vastità del rogo ha reso necessario anche il supporto aereo. In azione il “Drago”, l’elicottero del Nucleo di Pontecagnano, fondamentale per domare l’incendio sviluppatosi nei pressi della via Provinciale Calvanico.

Grazie al lavoro coordinato delle squadre a terra e dall’alto, le fiamme sono state circoscritte, evitando conseguenze più gravi per l’area naturalistica. Resta alta l’attenzione sul territorio, anche alla luce delle condizioni che favoriscono il propagarsi degli incendi.