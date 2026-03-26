Nuova operazione contro i reati ambientali nell’area del Fiume Sarno. Nella giornata del 25 marzo 2026, i militari della Capitaneria di porto Guardia Costiera di Castellammare di Stabia hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di un cantiere navale situato in località Varano, nel territorio di Castellammare di Stabia.

L’attività rientra in un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, finalizzata a contrastare le cause di inquinamento del bacino del Sarno.

Le violazioni contestate

Le ipotesi di reato riguardano diverse violazioni del Testo Unico Ambientale, tra cui emissioni in atmosfera senza autorizzazione, scarico illecito di acque reflue industriali e gestione non autorizzata di rifiuti, anche pericolosi.

Secondo quanto accertato, il cantiere operava senza le necessarie autorizzazioni amministrative e ambientali, configurandosi come struttura abusiva ad alto impatto ambientale.

L’area sequestrata

I militari hanno sottoposto a sequestro un’area di circa 1.500 metri quadrati all’interno del cantiere, comprensiva di un’ulteriore zona di circa 300 metri quadrati utilizzata come officina meccanica.

All’interno del sito sono state rinvenute 18 imbarcazioni, elemento che confermerebbe la piena operatività dell’attività nonostante l’assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Rischi ambientali

Dalle verifiche è emerso che le acque di piazzale venivano scaricate senza alcun sistema di trattamento o depurazione, con un concreto rischio di contaminazione del suolo e delle acque circostanti. L’area risultava inoltre priva di sistemi per la gestione delle acque meteoriche e di una pavimentazione adeguata, aggravando ulteriormente l’impatto ambientale.

Il sequestro è stato disposto per impedire la prosecuzione delle attività illecite e limitare possibili danni all’ambiente.

Il quadro investigativo

L’operazione si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa siglato il 17 dicembre 2025 tra diverse Procure campane, le Corti d’Appello di Napoli e Salerno, l’ARPAC e le forze di polizia giudiziaria, tra cui la Polizia Metropolitana di Napoli, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto ai fenomeni di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti.