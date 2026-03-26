Luigi Alberto Cannavale è il nuovo Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore. La nomina è stata ufficializzata dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha approvato la delibera all’unanimità nel corso del plenum.

Cannavale subentra ad Antonio Centore, portando con sé un bagaglio di esperienza maturato in contesti giudiziari particolarmente complessi. Proveniente dalla Procura di Salerno, dove ha ricoperto anche il ruolo di Procuratore aggiunto, il magistrato è considerato una figura di alto profilo per competenza e capacità investigative.

Nel corso della sua carriera ha operato in diverse procure caratterizzate da una forte presenza della criminalità organizzata. A Napoli ha svolto il ruolo di sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia, occupandosi di procedimenti complessi e distinguendosi per intuito investigativo, capacità di coordinamento e gestione della polizia giudiziaria, con risultati significativi anche in fase dibattimentale.

Il suo percorso professionale lo ha visto impegnato sin dagli inizi nella lotta alla criminalità organizzata: dal primo incarico al Tribunale di Marsala, fino alle esperienze alla Dda di Palermo. In Campania ha inoltre fatto parte di gruppi di lavoro dedicati ai reati di terrorismo.

Durante il periodo alla Dda di Napoli ha coordinato indagini rilevanti sul territorio del capoluogo e dell’area metropolitana, con particolare attenzione alle zone flegree, a Secondigliano e ai comuni di Grumo Nevano, Casandrino e Sant’Antimo.