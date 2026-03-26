Momenti di paura nella mattinata di oggi a Macerata Campania, dove il forte maltempo ha provocato il distacco di una tettoia da un edificio, finita su una concessionaria di auto situata in via Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’episodio ha causato danni strutturali e disagi alla zona, con ripercussioni sull’attività commerciale coinvolta. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

Danni e verifiche in corso

Il crollo della struttura sarebbe stato provocato dalle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando il territorio casertano, con raffiche di vento e piogge intense.

Sul posto sono stati segnalati interventi di verifica per la messa in sicurezza dell’area e la valutazione dei danni subiti.

Allarme per il maltempo

L’episodio riaccende l’attenzione sulla criticità legata al maltempo che, in queste ore, sta creando disagi diffusi nella provincia di Caserta, con diversi interventi per alberi caduti e situazioni di pericolo lungo le strade.

Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti nelle aree maggiormente esposte.