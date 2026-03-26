Prosegue il percorso istituzionale per la definizione del Masterplan dell’Agro Nocerino-Sarnese. Nella mattinata del 26 marzo 2026, i sindaci dei 13 comuni del comprensorio si sono riuniti presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore per un incontro con la struttura tecnica della Regione Campania.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto operativo finalizzato a proseguire il lavoro di programmazione condivisa nell’ambito della misura dedicata al Masterplan dell’Agro.

Focus su progetti e finanziamenti

Nel corso della riunione, gli amministratori locali hanno analizzato e approfondito le diverse proposte di intervento, con l’obiettivo di definire in modo puntuale le azioni strategiche da candidare ai finanziamenti previsti.

L’attenzione si è concentrata sulla necessità di costruire un piano organico, capace di rispondere alle esigenze del territorio in termini di sviluppo, infrastrutture e servizi.

Un percorso condiviso

L’incontro segna un ulteriore passo nel percorso avviato tra i Comuni e la Regione, evidenziando la volontà comune di lavorare in maniera coordinata per valorizzare l’intera area dell’Agro Nocerino-Sarnese.

L’obiettivo è quello di arrivare a una strategia concreta e condivisa, in grado di intercettare risorse e tradurle in interventi efficaci per la crescita e il miglioramento del territorio.