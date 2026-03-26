All’auditorium dell’istituto di Nocera Inferiore studenti protagonisti del video contest e dell’incontro con Maria Rosaria Vitiello

Il progetto e l’evento conclusivo

Nocera Inferiore. Si è concluso con il video contest il progetto “La giusta strada”, promosso dalla Provincia di Salerno nell’ambito delle iniziative dedicate alla mobilità sicura. L’evento finale si è svolto presso l’auditorium del Liceo Sensale, dove gli studenti sono stati i veri protagonisti di un percorso educativo incentrato sulla prevenzione e sulla consapevolezza.

La testimonianza che segna

Momento centrale dell’incontro è stato l’intervento di Maria Rosaria Vitiello, giornalista e vittima della strada, che ha portato la sua esperienza diretta come strumento di sensibilizzazione. «Non solo una testimonianza, ma un invito concreto alla responsabilità», è il messaggio che ha attraversato l’intero evento, rivolto soprattutto ai più giovani.

Dal dramma al racconto

L’esperienza di Maria Rosaria Vitiello è stata raccolta anche in un libro, attraverso il quale l’autrice ha scelto di raccontare il proprio vissuto, trasformando il dolore in un messaggio di speranza e resilienza. Un contributo importante per alimentare una cultura della sicurezza e della prevenzione.

Il ruolo delle istituzioni

Resta centrale il tema della sicurezza stradale, su cui c’è ancora molto da fare. In questo percorso, un ruolo decisivo è affidato alle amministrazioni locali, chiamate a investire maggiormente in controllo, prevenzione e manutenzione, per garantire strade più sicure e una mobilità più responsabile.

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