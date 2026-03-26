Segnalazione al centro dell’attenzione a Nocera Inferiore, dove alcune fotografie, pervenute a un’associazione locale, mostrerebbero due dipendenti dell’ASL Salerno mentre si aggirano tra le attività commerciali di via Via Federico Ricco indossando ancora la divisa da lavoro.

A destare particolare attenzione sarebbe anche l’utilizzo dei calzari, normalmente impiegati in contesti sanitari, durante la permanenza in spazi pubblici.

I dubbi sulle norme igienico-sanitarie

Le immagini hanno sollevato interrogativi sul rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, che prevedono comportamenti rigorosi soprattutto per il personale sanitario, anche al di fuori degli ambienti operativi.

Al momento, non è chiaro se i soggetti ritratti fossero in servizio o meno al momento degli scatti, come riporta “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Richiesta di chiarimenti

La vicenda ha acceso il dibattito sull’opportunità di tali comportamenti e sull’eventuale necessità di verifiche interne.

Si auspica ora un approfondimento da parte dell’ASL competente, al fine di chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela della salute pubblica.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore