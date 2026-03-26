Segnalazione al centro dell’attenzione a Nocera Inferiore, dove alcune fotografie, pervenute a un’associazione locale, mostrerebbero due dipendenti dell’ASL Salerno mentre si aggirano tra le attività commerciali di via Via Federico Ricco indossando ancora la divisa da lavoro.
A destare particolare attenzione sarebbe anche l’utilizzo dei calzari, normalmente impiegati in contesti sanitari, durante la permanenza in spazi pubblici.
I dubbi sulle norme igienico-sanitarie
Le immagini hanno sollevato interrogativi sul rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, che prevedono comportamenti rigorosi soprattutto per il personale sanitario, anche al di fuori degli ambienti operativi.
Al momento, non è chiaro se i soggetti ritratti fossero in servizio o meno al momento degli scatti, come riporta “Nessuno Tocchi Ippocrate”.
Richiesta di chiarimenti
La vicenda ha acceso il dibattito sull’opportunità di tali comportamenti e sull’eventuale necessità di verifiche interne.
Si auspica ora un approfondimento da parte dell’ASL competente, al fine di chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela della salute pubblica.