Si terrà domani, venerdì 27 marzo alle ore 11.00, presso l’aula magna del Liceo Scientifico Statale N. Sensale di Nocera Inferiore, la cerimonia di premiazione del progetto “Social – Life, la prevenzione dal web passa da qui!”.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Social – Disco in collaborazione con l’istituto scolastico, ha coinvolto nei mesi scorsi gli studenti delle classi quinte, impegnati nella realizzazione di contenuti video dedicati all’uso consapevole della rete.

Educazione digitale e prevenzione

Il progetto ha posto al centro temi di grande attualità, come i rischi legati all’utilizzo scorretto dei social e del web, le conseguenze sulla privacy e gli effetti, anche psicofisici, di un uso eccessivo delle piattaforme digitali.

Attraverso i lavori prodotti, gli studenti hanno affrontato problematiche spesso al centro della cronaca, offrendo spunti di riflessione rivolti non solo ai coetanei ma anche agli adulti.

La cerimonia

L’incontro vedrà la partecipazione dei referenti del progetto e di figure vicine al mondo giovanile, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili online, valorizzando al tempo stesso le opportunità offerte dalla rete.

Il dirigente scolastico Rosario Pesce e il corpo docente sono stati ringraziati per il supporto fornito agli studenti durante le attività.

Le parole degli organizzatori

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione, Maurizio Schettino, che ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani in percorsi educativi attivi, capaci di renderli protagonisti e consapevoli delle proprie scelte.

Lo stesso Schettino ha inoltre anticipato per la prossima estate una nuova edizione della “discoteca della prevenzione”, evento in fase di organizzazione che punterà ancora una volta a coniugare sensibilizzazione e partecipazione giovanile.