Sarà un fine settimana all’insegna dell’atletica leggera quello in programma a Nocera Inferiore, dove lo Stadio San Francesco d’Assisi ospiterà due importanti appuntamenti regionali tra sabato 28 e domenica 29 marzo.

Sabato: Campionati regionali e CdS di corsa

Nel pomeriggio di sabato spazio al CdS di corsa assoluti e ai Campionati regionali individuali per le categorie Junior, Promesse e Senior. La gara principale prevede la distanza dei 10 chilometri sia al maschile che al femminile.

In programma anche diverse gare di contorno per il settore assoluto, tra cui salto in alto, giavellotto, salto triplo (maschile) e salto in lungo (femminile), oltre alle prove di giavellotto riservate ai cadetti.

Il ritrovo è fissato alle ore 13.00, con partenza della 10 km femminile alle 14.00 e della maschile alle 15.00. Le altre gare tecniche si svolgeranno nel corso del pomeriggio, con chiusura prevista intorno alle 16.50.

Dal punto di vista regolamentare, ogni società potrà schierare un numero illimitato di atleti, con un sistema di punteggio a scalare che assegna 100 punti al primo classificato. Per la classifica finale, saranno considerati da un minimo di tre a un massimo di quattro risultati per squadra.

Domenica: protagonisti i più giovani

Domenica mattina, invece, l’impianto nocerino accoglierà la riunione regionale dedicata alle categorie giovanili: Esordienti, Ragazzi e Cadetti.

Il programma tecnico prevede gare di velocità, mezzofondo, salti e lanci: dai 50 e 600 metri per gli esordienti, ai 60 e 1000 metri per ragazzi e ragazze, fino alle prove più articolate per i cadetti, tra cui marcia, triplo e staffette 4×100.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30, con inizio gare alle 9.30. Anche in questo caso, gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti.

Un doppio appuntamento che porterà in città atleti di tutte le età, confermando il ruolo centrale dello stadio San Francesco d’Assisi nel panorama sportivo regionale.