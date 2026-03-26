Operazione contro i reati ambientali a Poggiomarino, dove la squadra USES (Unità Speciale Emergenza Sarno) della Polizia Metropolitana di Napoli ha disposto il sequestro di un’officina meccanica ritenuta abusiva.

L’intervento, eseguito il 25 marzo 2026, rientra nelle attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nell’ambito delle azioni di contrasto all’inquinamento del Fiume Sarno.

Le irregolarità riscontrate

Secondo quanto emerso, la ditta individuale riconducibile a Vincenzo Franzese, operante nel settore della meccanica e meccatronica, risultava priva delle necessarie autorizzazioni. L’attività, inoltre, era stata cancellata dalla sezione speciale della Camera di Commercio di Napoli per mancanza dei requisiti tecnici, configurandosi quindi come abusiva.

I reati ipotizzati riguardano lo stoccaggio illecito e la gestione non autorizzata di rifiuti, in violazione della normativa ambientale vigente.

I sequestri

Gli agenti hanno posto sotto sequestro un locale officina di circa 105 metri quadrati, dotato di attrezzature tipiche del settore, tra cui banchi da lavoro, un ponte sollevatore e saldatrici, oltre a numerosi pezzi di ricambio derivanti da riparazioni di veicoli.

Sequestrata anche un’area esterna, utilizzata come estensione dell’officina, anch’essa priva di autorizzazioni. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi rifiuti, tra cui pneumatici fuori uso e componenti meccaniche.

Tutela ambientale

Il provvedimento si è reso necessario per impedire la prosecuzione delle attività illecite e prevenire ulteriori danni ambientali.

L’operazione si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa siglato nel dicembre 2025 tra diverse Procure campane, le Corti d’Appello di Napoli e Salerno, l’ARPAC e le forze di polizia giudiziaria, finalizzato al contrasto dei fenomeni di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti.