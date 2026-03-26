Momenti di forte tensione all’alba nella zona archeologica di Paestum, dove due bombe carta hanno colpito la vineria “Il Calice” e il ristorante “Le Tavernelle”, entrambi gestiti dalla famiglia Tabano, noti imprenditori del territorio.

Le deflagrazioni, avvenute intorno alle 4:30 del mattino, hanno causato danni alle strutture e ad alcuni edifici vicini, svegliando i residenti della zona e generando momenti di paura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Agropoli, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili.

I titolari delle attività sono stati ascoltati dagli inquirenti, mentre le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e la polizia municipale, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. L’episodio riaccende l’attenzione sul fronte della sicurezza in una delle zone più frequentate e simboliche del territorio.