Blitz delle forze dell’ordine nel cuore della movida di Pompei, dove un esercizio commerciale è stato trasformato in una discoteca abusiva, priva delle necessarie autorizzazioni e con pesanti carenze sul fronte della sicurezza. Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato locale, ha disposto la sospensione dell’attività per 30 giorni.

L’intervento è scattato nei giorni scorsi, quando gli agenti del Commissariato di Pompei, insieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, hanno effettuato un controllo all’interno del locale, accertando la presenza di intrattenimento musicale e danzante non autorizzato, con diffusione sonora ad alto volume.

La situazione ha evidenziato una concreta compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma è sul piano della sicurezza interna che sono emerse le criticità più gravi. All’interno della struttura, di dimensioni ridotte, erano presenti numerose persone in condizioni potenzialmente pericolose: l’uscita di emergenza risultava inutilizzabile perché ostruita da palco e impianti luci.

Inoltre, è stata rilevata la presenza di materiale combustibile privo di certificazione e l’assenza totale della SCIA antincendio, elementi che avrebbero potuto avere conseguenze estremamente gravi in caso di emergenza.

A peggiorare il quadro, anche diverse violazioni igienico-sanitarie riscontrate dall’ASL, oltre alla somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito, la mancanza della tabella alcolemica e l’assenza di etilometro.

Un insieme di irregolarità che ha portato le autorità ad adottare un provvedimento drastico ma necessario: la chiusura temporanea dell’attività, eseguita nella giornata odierna, per garantire la sicurezza dei cittadini e ristabilire condizioni di legalità in una delle zone più frequentate della città.