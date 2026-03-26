Un incendio divampato nella serata di ieri ha completamente distrutto una casetta su ruote e un furgone Fiat Fiorino a cui era collegata, all’interno di un terreno privato a Pontecagnano Faiano.

A lanciare l’allarme è stata una passante che, mentre percorreva via Marco Polo, ha notato le fiamme e ha immediatamente contattato i Vigili del Fuoco. All’arrivo delle squadre, il rogo aveva già avvolto completamente sia la struttura mobile che il veicolo.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse e hanno richiesto anche il supporto di un’autobotte, necessaria per domare l’incendio e procedere successivamente alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area.

Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.