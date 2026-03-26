Prosegue l’attività di contrasto all’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea nel territorio di Ravello. La polizia locale, coordinata dal comandante Moreno Salsano, ha effettuato il terzo sequestro in una settimana di un veicolo NCC risultato privo delle necessarie autorizzazioni.

Controlli rafforzati in vista della stagione turistica

L’operazione è avvenuta durante controlli stradali intensificati con l’avvicinarsi della stagione turistica. Gli agenti hanno intercettato un veicolo intento a prelevare passeggeri nel centro cittadino.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente operava in assenza di autorizzazione e con un veicolo a noleggio, in violazione della normativa sul trasporto di persone.

Sanzioni e sequestro del mezzo

Sono stati disposti il sequestro amministrativo del veicolo e della patente del conducente, oltre all’applicazione di sanzioni pecuniarie. I turisti coinvolti avevano pagato circa 500 dollari per una corsa da un hotel di Salerno verso Ravello.

Linea dura dell’amministrazione

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Paolo Vuilleumier, i controlli proseguiranno senza interruzioni per garantire sicurezza ai visitatori e tutelare gli operatori regolari, contrastando pratiche ritenute dannose per l’immagine e l’economia locale.