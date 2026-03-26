È stata ritrovata e sta bene la 21enne Manuela Palma, originaria di San Marzano sul Sarno e studentessa universitaria a Roma, della quale non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri.

Il ritrovamento ha posto fine a ore di forte preoccupazione e apprensione da parte della famiglia.

Le ore di paura

A destare particolare allarme era stato anche il ritrovamento del cellulare della giovane spento all’interno dell’abitazione nella Capitale, elemento che aveva ulteriormente alimentato le preoccupazioni dei familiari.

L’appello sui social

Nel corso della scomparsa, parenti e amici avevano attivato una mobilitazione anche attraverso i social network e i canali informativi, lanciando appelli per ritrovare la ragazza.