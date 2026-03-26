Parte ufficialmente la seconda edizione del progetto “PONTE – Educare, Prevenire, Includere: Campania in azione per la Salute”, iniziativa dedicata alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro. L’apertura si è svolta presso la Tenuta Vannulo, nel territorio di Capaccio Paestum.
Il progetto è realizzato in collaborazione con ASL Salerno, Università degli Studi di Salerno, Cittadinanzattiva e con il supporto tecnico-scientifico di LinkHealth.
Prevenzione e servizi direttamente in azienda
Dopo i risultati positivi registrati nel 2025, l’iniziativa torna con un programma rafforzato, ispirato al modello “One Health”, che mira a integrare salute umana, ambiente e contesto lavorativo.
Durante la giornata inaugurale sono stati offerti numerosi servizi sanitari direttamente sul posto di lavoro grazie a unità mobili attrezzate: valutazioni posturali, consulenze nutrizionali e psicologiche, screening per l’epatite C e supporto per la prenotazione di screening oncologici.
Non sono mancati momenti informativi dedicati alle vaccinazioni per adulti, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della prevenzione.
Il coordinamento e le novità
Il progetto è coordinato per l’ASL Salerno da Arcangelo Saggese Tozzi e dalla responsabile della UOSD Promozione della Salute Rosamaria Zampetti.
Tra le novità di questa edizione, il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Salerno e il contributo scientifico del professor Mario Vitale, con approfondimenti specifici sulla salute tiroidea.
Le prossime tappe
Il progetto proseguirà con ulteriori appuntamenti sul territorio provinciale, con nuove giornate previste nelle aree centrali e meridionali della provincia di Salerno.