Il ruolo di Mario Santocchio, tra partito e incarico in Bus Italia, torna al centro del dibattito dopo gli scontri nel centrodestra

Una fase di difficoltà politica

A Scafati, Fratelli d’Italia attraversa una fase complessa, segnata da fragilità organizzativa e perdita di incisività nel dibattito cittadino. Un quadro che appare in controtendenza rispetto alla crescita del partito a livello nazionale e che, sul piano locale, evidenzia difficoltà nella costruzione di una linea politica riconoscibile.

Al centro delle critiche finisce il segretario cittadino Mario Santocchio, la cui leadership viene sempre più spesso messa in discussione. Gli viene contestata una gestione ritenuta poco efficace, incapace di tradursi in iniziative concrete e in una presenza politica stabile sul territorio.

Il nodo della leadership e l’incarico in Bus Italia

A pesare sul ruolo di Mario Santocchio sarebbe anche il suo incarico alla presidenza di Bus Italia, fattore che secondo diversi osservatori avrebbe contribuito a ridurre drasticamente la sua presenza e incisività nella vita politica cittadina. Una distanza che oggi torna al centro del confronto interno, soprattutto alla luce delle tensioni emerse nel centrodestra scafatese. La questione, mai sopita, riacquista forza dopo gli attriti tra Fratelli d’Italia e altre componenti dell’area, in particolare Forza Italia, riaprendo seri interrogativi sulla capacità del partito di mantenere una linea autonoma e capace di fare opposizione concreta.

Malcontento interno e isolamento

All’interno del partito il malcontento appare crescente. Militanti e simpatizzanti mostrano segnali di distacco, alimentati dalla convinzione di una guida priva di visione e di capacità aggregativa. Il risultato porta consequenzialmente a un progressivo indebolimento della struttura locale, sempre più marginale nelle dinamiche politiche cittadine.

A rendere più delicato il quadro, secondo quanto riportato dalla stampa, contribuiscono anche alcune operazioni politiche recenti, come gli ingressi dei consiglieri Maria Berritto e Giuseppe Vollaro, letti da più parti non come espressione di crescita interna ma come frutto di equilibri esterni.

Il peso degli equilibri politici

Secondo diverse interpretazioni, tali dinamiche sarebbero riconducibili all’area del sindaco Pasquale Aliberti, rafforzando l’idea di un partito condizionato e poco autonomo. Una percezione che rischia di incidere sulla credibilità complessiva della formazione politica. In questo contesto, emerge l’immagine di un partito fragile, privo di una direzione chiara e attraversato da tensioni interne ed esterne che ne limitano l’azione. “Abbandonato sul più bello”.

Il rischio di un ridimensionamento

Senza un necessario cambio di azione, il rischio per Fratelli d’Italia a Scafati è quello di un ulteriore ridimensionamento, sia in termini di consenso che di peso politico. A complicare lo scenario contribuisce anche l’avanzata di nuove realtà, come il progetto politico legato al generale Roberto Vannacci, che potrebbe intercettare una cospicua parte del malcontento dell’elettorato di riferimento. Un contesto in evoluzione che impone al partito una riflessione profonda, tra ridefinizione della leadership e recupero di una presenza concreta e costante sul territorio che necessità di una voce fuori dal coro senza interessi personali.

Rischio idrogeologico. Fiume Sarno, audizioni sindaci inviate in Procura