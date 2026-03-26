Ore di forte apprensione per la scomparsa di Manuela Palma, 21 anni, originaria di San Marzano sul Sarno e studentessa universitaria a Roma. Della giovane, al momento, non si hanno più notizie, e la famiglia, insieme agli amici, ha lanciato un accorato appello per ritrovarla.

La vicenda sta destando grande preoccupazione, con l’invito rivolto a tutta la cittadinanza a collaborare e a condividere il più possibile l’informazione, nella speranza di ottenere elementi utili per le ricerche.

Chiunque abbia visto Manuela o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure i familiari al numero 327 4986057.

Ogni segnalazione può essere fondamentale per riportarla a casa sana e salva.