Il mondo del calcio dice addio a Beppe Savoldi, ex attaccante protagonista tra gli anni ’60 e ’80 con le maglie di Atalanta, Bologna e Napoli. L’ex centravanti si è spento all’età di 79 anni.

A darne notizia è stato il figlio Gianluca Savoldi, con un messaggio carico di emozione pubblicato sui social, in cui ha ricordato gli ultimi momenti vissuti dal padre, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Il ricordo della famiglia

Nel messaggio, la famiglia ha sottolineato i valori e l’umanità che hanno sempre contraddistinto Savoldi, esprimendo al contempo gratitudine verso il personale sanitario dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo per le cure e l’assistenza ricevute.

Una carriera da protagonista

Savoldi è stato uno dei bomber più rappresentativi del calcio italiano, ricordato per il suo fiuto del gol e per operazioni di mercato che fecero epoca, in particolare il trasferimento al Napoli, all’epoca tra i più onerosi nella storia del calcio.