Nuova guida per ANCI Campania: il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, è stato eletto presidente.
L’assemblea che ha portato alla nomina è stata occasione di confronto tra amministratori locali, chiamati quotidianamente a confrontarsi con le esigenze e le criticità dei territori.
Gli auguri e le prospettive
Messaggi di auguri e sostegno sono arrivati da diversi colleghi sindaci, che hanno sottolineato l’importanza di una guida capace di rappresentare tutte le realtà locali, con particolare attenzione ai comuni più piccoli.
Morra lavorerà in sinergia con il presidente nazionale Gaetano Manfredi, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’associazione e sostenere le amministrazioni nel governo dei territori.