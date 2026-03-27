Si è tenuto, nella splendida location della Reggia di Quisisana, il convegno “25 anni senza Annibale” in memoria dell’anniversario della scomparsa del drammaturgo stabiese Annibale Ruccello. All'incontro – patrocinato dal Comune di Castellammare di Stabia - sono intervenuti il sindaco, Luigi Bobbio, l'assessore alla Cultura e al Turismo, Antonio Coppola, gli attori Gianfelice Imparato e Giuseppe de Rosa, il critico teatrale de “Il Mattino”, Enrico Fiore, il drammaturgo Lello Guida e il musicista Carlo De Nonno Ha introdotto e moderato l'incontro Mariano D'Amora. Presenti, tra gli altri...