Viaggiavano con un vero e proprio arsenale nascosto in auto: due pregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri a Torre Annunziata durante un controllo notturno in via Andolfi.

Alla guida della Fiat Panda un 42enne napoletano, con accanto una donna di 39 anni di Giugliano. Fermati da una pattuglia, i due non hanno opposto resistenza. La sorpresa è arrivata durante la perquisizione del veicolo.

All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto numerose armi da fuoco, tra cui fucili, un mitra d’epoca e altre armi modificate, oltre a centinaia di munizioni di vario calibro, tutte pronte all’uso.

L’uomo e la donna sono stati arrestati e condotti in caserma, mentre l’arsenale è stato sequestrato. Le armi saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici per verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali e risalire alla provenienza.

L’operazione rappresenta un duro colpo ai traffici illegali di armi sul territorio.