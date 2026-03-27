Nuova vita per uno dei principali spazi culturali di Cava de’ Tirreni. Con la firma ufficiale avvenuta presso il Comune, è stata affidata la concessione del Palazzo delle Arti e della Cultura – Marte, pronto a riaprire con un progetto completamente rinnovato.

La gestione è stata assegnata alla società Universe Srl, che realizzerà un piano di rilancio da oltre 1,6 milioni di euro, puntando su innovazione, formazione e valorizzazione culturale.

Una nuova identità per il Marte

Il progetto prevede la nascita della “Mediateca Arte Ricerca Tecnologia ed Educazione”, mantenendo l’acronimo storico Marte ma ampliandone il significato. L’obiettivo è trasformare la struttura in uno spazio dinamico, capace di unire cultura, tecnologia e comunità.

Situato in Corso Umberto I, nel cuore della città, il complesso si estende su circa 2.800 metri quadrati distribuiti su più livelli, con una terrazza panoramica di oltre 200 metri quadrati e spazi destinati a eventi, formazione e attività culturali.

Riqualificazione e nuovi servizi

Prima della riapertura è prevista una fase di interventi per migliorare accessibilità e funzionalità degli ambienti. Tra le novità annunciate figurano un rooftop restaurant sulla terrazza, un bar culturale al piano terra con eventi e musica dal vivo e un info point turistico per accogliere i visitatori.

Il Marte sarà anche un centro dedicato alla formazione, con laboratori e percorsi rivolti a diverse fasce d’età, orientati allo sviluppo di competenze creative e professionali.

Le dichiarazioni

“Non si tratta di una semplice riapertura, ma di una rifondazione”, ha spiegato Emanuele Pisapia, sottolineando l’obiettivo di creare valore quotidiano attraverso formazione e opportunità.

Sulla stessa linea anche Vincenzo Servalli, che ha evidenziato il valore strategico del progetto per la crescita culturale e turistica della città.

Una rete di partner

L’iniziativa potrà contare sul supporto di una rete di partner tra università, imprese e associazioni, tra cui Università degli Studi di Salerno, enti di formazione e realtà del terzo settore.