Dovrebbe arrivare in Campania dal 31 marzo per un soggiorno a Capaccio, ma la presenza dell’ex generale israeliano Ofer Winter sta già sollevando forti polemiche. Attivisti e gruppi locali si sono mobilitati contro la sua partecipazione a un convegno previsto nei giorni della permanenza.

Il caso è approdato anche in Parlamento: i deputati di Alleanza Verdi-Sinistra hanno annunciato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiedendo chiarimenti sull’opportunità di accogliere in Italia militari ritenuti coinvolti, secondo le accuse, in operazioni controverse nella Striscia di Gaza.

Sul territorio, arriva una presa di posizione netta da parte del Comune di San Giovanni a Piro. La giunta ha approvato una delibera con cui esprime contrarietà alla presenza dell’ex generale, definendola una scelta di carattere etico e civile, nel rispetto dei principi costituzionali e del diritto internazionale, in particolare quelli legati alla pace e ai diritti umani.

Nel documento si richiama anche la crisi umanitaria nei territori palestinesi e le segnalazioni delle Nazioni Unite su possibili violazioni del diritto umanitario. Pur ribadendo il rispetto verso il popolo israeliano, l’amministrazione sottolinea come ritenga “grave ed eticamente ingiustificabile” ospitare figure legate a operazioni oggetto di contestazioni internazionali.

Al centro della polemica anche l’invito rivolto a Winter per una lezione inserita in un pacchetto turistico legato alla Pasqua ebraica. Secondo il Comune, iniziative di questo tipo sarebbero in contrasto con i valori di pace, cooperazione e convivenza che il territorio intende promuovere.