È l’ipotesi di cozze contaminate, importate e mescolate con prodotto italiano, al centro dell’indagine della Procura di Napoli sull’aumento dei casi di epatite A tra Campania e basso Lazio.

I Carabinieri del Nas hanno già sequestrato partite sospette e avviato analisi, mentre secondo l’Istituto Superiore di Sanità solo nel mese di marzo si sono registrati 160 casi, di cui 110 in Campania. Complessivamente, circa sessanta persone sono state ricoverate.

L’inchiesta punta a fare luce sulla possibile commercializzazione di frutti di mare contaminati, ipotizzando il reato di vendita di alimenti pericolosi per la salute. Non si esclude che cozze locali siano state mescolate con partite provenienti dall’estero. Sotto osservazione anche il litorale, per verificare eventuali scarichi fognari in mare.

Alcuni casi sono stati segnalati anche nel Lazio, in particolare nell’area di Terracina, mentre un episodio è emerso anche in una scuola di Grosseto, dove sono state attivate le procedure di prevenzione.

I dati evidenziano un aumento significativo: nei primi tre mesi del 2026 si contano 262 casi contro i 43 dello stesso periodo del 2025, con Campania, Lazio e Puglia tra le regioni più colpite.

Gli esperti raccomandano massima attenzione alle norme igieniche, al consumo di alimenti ben cotti e ricordano l’importanza della vaccinazione per le categorie a rischio.