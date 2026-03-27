L’ASL Salerno ha attivato un piano straordinario di vaccinazione gratuita con l’obiettivo di creare una barriera immunitaria contro l’epatite A e contenere la diffusione del virus sul territorio.

Gli ambulatori dei distretti sanitari, da Scafati a Sapri, sono stati autorizzati alla somministrazione del vaccino. La priorità è rivolta al personale sanitario, agli operatori del settore alimentare e ai contatti stretti dei soggetti già contagiati, così da intervenire rapidamente sui focolai.

Il provvedimento arriva in risposta a un aumento dei casi che ha già portato al ricovero di 25 persone negli ospedali della provincia. Secondo i dati disponibili, la diffusione del virus interessa diversi distretti in modo irregolare, con una propagazione definita “a macchia di leopardo”.