La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di rimpatrio nei confronti di un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma per reati legati agli stupefacenti, è stato accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino e imbarcato su un volo diretto a Casablanca.

Il rimpatrio è stato possibile dopo la revoca della misura cautelare da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno. L’operazione rientra nelle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di tutela della sicurezza pubblica.