Un sistema di società “cartiere” utilizzato per generare profitti illeciti ai danni dello Stato: è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge anche l’Agro nocerino sarnese.

Già a luglio scorso erano stati individuati 25 presunti responsabili, con una quindicina di arresti. Tra questi, dieci sono residenti tra Sant’Egidio del Monte Albino, Nocera Inferiore e Scafati. Per quattro indagati, nelle scorse settimane, la Cassazione ha rigettato il ricorso contro il sequestro di beni, tra cui conti correnti, quote societarie, un garage e un posto auto.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe acquisito società con l’obiettivo di realizzare indebite compensazioni fiscali, utilizzando crediti d’imposta fittizi legati a inesistenti attività di ricerca e sviluppo. Le società coinvolte, prive di reale struttura operativa, sarebbero state utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti e movimentare denaro anche attraverso conti esteri.

Le indagini, avviate nel 2020 dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze con il supporto dello Scico, hanno ricostruito un sistema basato su progetti tecnologici solo apparentemente innovativi – dall’intelligenza artificiale alla blockchain – in realtà creati ad hoc per ottenere benefici fiscali.

Al centro dell’organizzazione, secondo la Dda, ci sarebbe un imprenditore dell’Agro, ritenuto ideatore del meccanismo fraudolento. Coinvolti anche professionisti del settore contabile, tra cui un commercialista incaricato di predisporre bilanci falsi per consentire l’accesso alle agevolazioni previste per le start-up innovative.