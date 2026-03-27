Episodio di furto nel pomeriggio di mercoledì presso il Maxistore Decò, a Vallo della Lucania, dove un uomo si è introdotto nel supermercato sottraendo merce dagli scaffali.

Secondo quanto denunciato sui social dal gruppo Decò Gruppo Infante, il soggetto avrebbe prelevato in particolare tre bottiglie di champagne Moët e una di Moët Rosé, oltrepassando poi le casse senza effettuare il pagamento.

Il tentativo di fermarlo

I dipendenti, accortisi di quanto stava accadendo, hanno cercato di bloccare l’uomo, che però è riuscito a guadagnarsi la fuga all’esterno. Non si esclude che ad attenderlo potessero esserci dei complici.

Attimi di tensione

Durante le fasi concitate, uno dei lavoratori avrebbe notato un oggetto che poteva sembrare un’arma. Su questo punto non vi sono conferme, ma l’episodio ha generato forte preoccupazione tra il personale.

L’appello

La direzione del punto vendita ha condannato con fermezza l’accaduto, sottolineando i rischi per la sicurezza e il danno arrecato alla comunità.

È stato inoltre lanciato un appello a chiunque possa fornire elementi utili per identificare il responsabile, invitando a contattare le forze dell’ordine.