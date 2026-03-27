Era stato condannato per violenza sessuale nel 2022, ma si era reso irreperibile fuggendo prima in Spagna e poi in Russia. Dopo un lungo periodo all’estero, segnato anche dall’arruolamento nell’esercito russo e dalla cattura da parte delle forze ucraine, Gianni Cenni è stato arrestato all’aeroporto di Roma Fiumicino al suo rientro dall’Ucraina.

A fermarlo sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, insieme al Servizio di cooperazione internazionale di polizia e alla polizia di frontiera, che gli hanno notificato l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli.

L’uomo, 52 anni, non aveva mai scontato la condanna a sette anni e due mesi per abusi su una bambina di 7 anni, commessi tra il 2010 e il 2012. Dopo la sentenza, aveva lasciato l’Italia, aprendo anche una pizzeria a Formentera prima di trasferirsi in Russia, dove lavorava come pizzaiolo.

Nel 2024 si era arruolato nelle forze armate russe, venendo poi catturato in Ucraina e detenuto come prigioniero di guerra. Era comparso anche in un video diffuso online, in cui raccontava la sua cattura nel Donbass.

Le indagini dei carabinieri di Napoli, avviate anche dopo le proteste della famiglia della vittima, hanno permesso di rintracciarlo nel 2025 e di ricostruire i suoi spostamenti fino al rientro in Italia, dove è stato finalmente arrestato.