Un momento emozionante è in programma domenica 28 marzo, alle ore 10:15, sulla spiaggia di Maiori, dove saranno liberate quattro tartarughe marine Caretta Caretta salvate grazie alla collaborazione con i pescatori e curate presso il Turtle Point della Stazione Zoologica di Napoli.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per assistere al ritorno in mare di questi splendidi esemplari e per sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza della tutela dell’ambiente marino.

Alla giornata prenderanno parte i responsabili della Stazione Zoologica di Napoli, le associazioni ENPA Costa d’Amalfi e AcarBIO di Tramonti, una rappresentanza della marineria di Salerno e i referenti dell’Area Marina Protetta Punta Campanella.

L’appuntamento è fissato sulla spiaggia di Maiori, in zona G. Capone, nei pressi della discesa di fronte al negozio di ceramiche. Un evento pensato anche per i più piccoli, tra educazione ambientale ed emozione, per assistere al ritorno delle tartarughe nel loro habitat naturale.