Prosegue il piano di riqualificazione energetica avviato dall’amministrazione comunale di Mercato San Severino, con interventi mirati su scuole ed edifici pubblici.

A fare il punto è il sindaco Antonio Somma, che evidenzia come negli ultimi tre anni siano stati intercettati fondi regionali e nazionali grazie alla partecipazione a bandi specifici, consentendo la realizzazione di numerosi progetti a beneficio della comunità.

Interventi nelle scuole

Tra le principali azioni messe in campo figurano l’installazione di nuovi infissi, pompe di calore e sistemi basati su fonti rinnovabili. Interventi che puntano a ridurre i consumi energetici e i costi di manutenzione, migliorando allo stesso tempo l’efficienza complessiva degli edifici scolastici.

Il relamping della Casa Comunale

Tra i progetti realizzati rientra anche il cosiddetto “relamping” della Casa Comunale, con la sostituzione dei vecchi sistemi di illuminazione – come lampade a incandescenza, alogene e fluorescenti – con nuove tecnologie a LED.

Un intervento che, secondo l’amministrazione, rappresenta un esempio concreto di transizione verso un modello di città a basso impatto ambientale.

Obiettivo sostenibilità

Il piano proseguirà nei prossimi anni con ulteriori interventi, con l’obiettivo di trasformare progressivamente gli immobili pubblici in strutture energeticamente autosufficienti o ad alta efficienza.