Proseguono gli accertamenti sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore non riuscito presso l’Ospedale Monaldi.

La Procura di Napoli, insieme ai NAS, sta ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto il 23 dicembre 2025, giornata in cui il cuore destinato al bambino sarebbe arrivato danneggiato dal ghiaccio secco. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati tutti i sanitari presenti in sala operatoria, al momento non iscritti nel registro degli indagati.

I punti chiave dell’inchiesta

Tra gli elementi acquisiti figura anche la relazione della Polizia Stradale di Napoli, che quel giorno scortò l’équipe medica arrivata in aereo da Bolzano, dove era stato effettuato l’espianto dell’organo.

L’attenzione degli inquirenti si concentra sia sulla fase di trasporto del cuore sia su quanto avvenuto durante l’intervento chirurgico.

Acquisito il cellulare di un’infermiera

Il pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante ha disposto una copia forense del cellulare di un’infermiera, non indagata, sul quale sarebbero presenti foto e video dell’operazione. Materiale che potrebbe risultare determinante per chiarire tempi e modalità dell’intervento.

Le accuse e gli indagati

L’inchiesta si sviluppa su due fronti: da un lato l’ipotesi di falso nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni, accusati di aver alterato gli orari relativi all’inizio del prelievo del cuore malato del bambino.

Dall’altro, entrambi figurano tra i sette medici indagati anche per omicidio colposo in concorso.

Il nodo dei tempi

Proprio la ricostruzione precisa della sequenza temporale degli eventi rappresenta uno degli aspetti centrali dell’indagine: stabilire eventuali ritardi, errori o omissioni potrebbe chiarire se e in che misura questi abbiano inciso sull’esito del trapianto.