Entra nella fase operativa il progetto di riqualificazione del Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino, grazie al decreto del Presidente facente funzione della Provincia che dà il via all’iniziativa “ArtMuseum”.

L’obiettivo è trasformare il museo in uno spazio moderno e accessibile, puntando su digitalizzazione, sostenibilità e nuove tecnologie, in linea con le strategie dell’iniziativa Digital MAB.

Un museo sempre più “smart”

Il progetto mira ad abbattere le barriere fisiche e cognitive, rendendo la fruizione del patrimonio archeologico più inclusiva e interattiva, anche per un pubblico internazionale.

Tra le principali innovazioni previste:

Guida digitale: sviluppo di un’app con realtà aumentata (AR) e virtuale (VR), utilizzabile su smartphone o dispositivi forniti dal museo, per esplorare i reperti in modo immersivo

Infrastruttura digitale: realizzazione di un portale web avanzato e installazione di chioschi interattivi per la consultazione delle opere

Tutela dei reperti: introduzione di sistemi IoT con sensori per il monitoraggio continuo delle condizioni ambientali

Allestimento e catalogazione: nuove strutture espositive e digitalizzazione completa delle opere su piattaforme cloud

Promozione: attività di comunicazione e marketing digitale per valorizzare il museo e coinvolgere cittadini e turisti

Le dichiarazioni

“Con la digitalizzazione del patrimonio archeologico vogliamo innovare la fruizione del museo e valorizzare i reperti”, hanno dichiarato Francesco Morra e Annarita Ferrara, sottolineando l’importanza del progetto per il territorio.

Finanziamenti e durata

“ArtMuseum” è finanziato dalla Regione Campania e avrà una durata di cinque anni, con l’obiettivo di rilanciare il museo come polo culturale innovativo, capace di coniugare conservazione e nuove tecnologie.