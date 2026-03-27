Nuovo episodio di criminalità a Nocera Superiore, dove nei giorni scorsi è stato sventato un tentativo di furto nel rione Marconi.
Secondo quanto riferito dai residenti, due persone sono state notate mentre cercavano di introdursi in un’abitazione scavalcando per accedere a un giardino privato. La presenza degli abitanti ha però mandato all’aria il colpo, costringendo i malintenzionati alla fuga.
Un’area nel buio e nel disagio
Il complesso residenziale, che ospita oltre 60 famiglie, vive da tempo una situazione di difficoltà legata soprattutto alla mancanza di illuminazione pubblica, condizione che favorirebbe episodi simili.
Solo un mese fa, infatti, i ladri erano riusciti a entrare in un appartamento, portando a termine un furto.
Le richieste dei residenti
La problematica, già segnalata anche da esponenti della minoranza, resta irrisolta. Sullo sfondo vi sarebbe un contenzioso tra cittadini, IACP e Comune sulla regolarità dell’area.