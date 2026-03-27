Si terrà nella giornata di oggi una nuova udienza del processo per l’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo.

L’appuntamento è fissato presso il Tribunale di Salerno – Cittadella Giudiziaria, dove, secondo quanto comunicato dalla Fondazione Angelo Vassallo, sarà allestito un punto stampa dedicato ai giornalisti.

Incontro con la stampa e cittadini

Al termine dell’udienza, previsto indicativamente intorno alle ore 13, la Fondazione incontrerà i rappresentanti dell’informazione all’esterno della struttura.

L’iniziativa rappresenterà anche un momento di partecipazione aperto alla cittadinanza, con numerose persone che hanno manifestato l’intenzione di essere presenti per testimoniare vicinanza, memoria e impegno nella ricerca della verità.

Redazione

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