Si terrà nella giornata di oggi una nuova udienza del processo per l’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo.
L’appuntamento è fissato presso il Tribunale di Salerno – Cittadella Giudiziaria, dove, secondo quanto comunicato dalla Fondazione Angelo Vassallo, sarà allestito un punto stampa dedicato ai giornalisti.
Incontro con la stampa e cittadini
Al termine dell’udienza, previsto indicativamente intorno alle ore 13, la Fondazione incontrerà i rappresentanti dell’informazione all’esterno della struttura.
L’iniziativa rappresenterà anche un momento di partecipazione aperto alla cittadinanza, con numerose persone che hanno manifestato l’intenzione di essere presenti per testimoniare vicinanza, memoria e impegno nella ricerca della verità.