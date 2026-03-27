Una task force contro gli irriducibili del sacchetto selvaggio Saranno messi alla gogna mediatica. A Striano hanno deciso di fare le cose sul serio e di punire in modo esemplare i cittadini “distratti” che non fanno la raccolta differenziata. Per i trasgressori il comune li punisce rendendo pubblico il loro indirizzo. Finora i caschi bianchi hanno pizzicato una ventina di persone che non hanno rispettato l’operazione di differenziazione dei rifiuti. L’identikit tipo del trasgressore risponde a precise caratteristiche. Non fa la raccolta differenziata...