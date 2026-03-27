Il sindaco Andrea Annunziata sollecita la Regione Campania: sopralluogo con l’assessore Claudia Pecoraro per verificare le criticità
Il sopralluogo istituzionale
A San Marzano sul Sarno si accende l’attenzione sulle criticità idrogeologiche che interessano l’alveo comune nocerino e i suoi affluenti. Il sindaco Andrea Annunziata ha invitato l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro per un sopralluogo diretto, con l’obiettivo di verificare sul campo la portata dell’emergenza.
La visita, prevista per il prossimo 1° aprile, rappresenta un passaggio significativo nel confronto istituzionale tra Comune e Regione Campania, chiamata a valutare interventi urgenti e strategie di mitigazione del rischio.
Criticità infrastrutturali e dissesto
Accanto all’emergenza idrogeologica, restano aperti i nodi legati alle infrastrutture del territorio. In particolare, continua a pesare la vicenda dell’abbattimento del ponte Marconi, una infrastruttura strategica per la viabilità locale.
Nonostante le sollecitazioni istituzionali, al momento non si intravede ancora una soluzione concreta per la ricostruzione, con conseguenti ripercussioni sulla mobilità e sulla funzionalità dei collegamenti.
Un territorio sotto pressione
Il quadro complessivo evidenzia una condizione di fragilità strutturale che richiede interventi organici e non più rinviabili. Il rischio idrogeologico, unito alle criticità infrastrutturali, impone una programmazione più incisiva e una maggiore capacità di risposta da parte degli enti competenti.
L’iniziativa del sindaco Annunziata si inserisce in questo contesto, con l’obiettivo di riportare l’attenzione istituzionale su problematiche che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla vivibilità del territorio.
Fiume Sarno e rischio idrogeologico sotto la lente del Parlamento (video)