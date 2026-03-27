Importante traguardo nel campo della cardiologia in Campania: presso l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona è stato impiantato, per la prima volta in un centro regionale, il nuovo pacemaker senza fili “Micra AV2”.

L’intervento è stato eseguito dal team dell’Unità di Elettrofisiologia e Aritmologia, diretta dal dottor Fabio Franculli, con il coinvolgimento dei medici Gennaro Vitulano, Nertil Kola e Roberto Annunziata.

Una tecnologia innovativa

Il “Micra AV2” rappresenta una nuova frontiera nella cardiostimolazione: si tratta di un dispositivo di dimensioni estremamente ridotte, circa dieci volte più piccolo rispetto ai pacemaker tradizionali, impiantato direttamente all’interno del cuore senza necessità di fili.

Tra le principali innovazioni:

maggiore durata della batteria

sincronizzazione tra atrio e ventricolo anche a frequenze elevate

possibilità di utilizzo anche su pazienti più giovani

Meno rischi, più sicurezza

L’assenza di elettrocateteri e di tasche sottocutanee riduce sensibilmente il rischio di complicanze, in particolare quelle infettive, rendendo l’intervento meno invasivo e più sicuro.

Un passo avanti per la sanità campana

L’operazione, conclusa con successo, segna un importante avanzamento nell’offerta sanitaria del territorio, confermando il ruolo del Ruggi come centro di riferimento per le tecnologie cardiologiche avanzate.

Solo nel 2025, l’unità ha registrato circa 1.500 procedure di elettrofisiologia e oltre 4.500 controlli ambulatoriali, numeri che testimoniano un’attività intensa e in costante crescita, orientata a garantire cure sempre più efficaci e all’avanguardia.