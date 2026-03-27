Un riconoscimento concreto all’impegno e al merito degli studenti che hanno concluso il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti. Mercoledì pomeriggio, presso l’aula consiliare di Palazzo San Francesco a Sarno, il sindaco Francesco Squillante e l’assessore alla Pubblica Istruzione Giuliana Morosini hanno premiato i diplomati del 2025 distintisi per l’eccellenza del loro percorso.

“Rappresentano esempi positivi per tutta la città e una risorsa importante per il futuro del territorio”, ha dichiarato il primo cittadino, augurando ai giovani di proseguire con determinazione nel proprio cammino.

L’iniziativa, inserita nel progetto “Lodevolmente”, ha previsto la consegna di attestati di merito e borse di studio come riconoscimento dei risultati raggiunti.

I premiati

Per l’Istituto “Enrico Fermi”: Anna Fatima De Vivo, Chiara Esposito, Sara Giugliano, Michele Peluso, Maria Rivetti, Cristina Nicola Russo, Flavia Salvatore, Maria Luisa Vorraro.

Per l’Istituto IPSARS: Desideria Adiletta.

Per l’Istituto “T. L. Caro”: Chiara Buonaiuto, Christian Celentano, Laura Di Lauro, Giulia Fasolino, Federica Giudice, Gregorio Gragnanelli, Catello Mancini, Morgana Olivieri, Nicolò Oreste, Giuseppe Padovano, Domenico Ruggiero, Fabiana Sasso, Francesco Sforza, Karol Vallone.