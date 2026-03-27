Grande partecipazione per il raduno promosso dalla Federazione Italiana Supercar, che ha visto sfilare oltre 70 vetture di lusso lungo la Costiera Amalfitana, dal porto di Maiori fino al lungomare di Minori.
Protagoniste dell’evento alcune delle auto più iconiche al mondo, tra modelli Ferrari e Lamborghini.
“Un evento di questa portata è il risultato di un grande lavoro di squadra”, ha commentato il presidente Luigi Iossa.
I prossimi appuntamenti
Il calendario della Federazione proseguirà con nuovi eventi sul territorio campano:
- 12 aprile: raduno nella storica Pompei
- 10 maggio: open day presso la Aeronautica Militare – Scuola Specialisti
- 20 settembre: appuntamento a Sorrento, con il patrocinio comunale
Auto Moto Napoli Expo 2026
Tra gli eventi più attesi, torna dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare la seconda edizione di “Auto Moto Napoli Expo 2026”, organizzata da Cesare Barra e dallo stesso Luigi Iossa.
Dopo le circa 40mila presenze registrate nel 2025, l’obiettivo è raddoppiare i numeri, puntando a un’affluenza tra le 80mila e le 100mila persone.
La manifestazione offrirà anche un’area dedicata al lusso, con esposizioni che spazieranno dalle supercar all’alta orologeria, dalla moda agli yacht, consolidando il ruolo di Napoli come punto di riferimento per il settore automotive.