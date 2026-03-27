Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 162, tra Nola e Villa Literno, all’altezza di Acerra, dove un tir si è ribaltato occupando parte della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe perso stabilità per cause ancora in fase di accertamento, finendo su un lato. L’impatto è stato particolarmente violento: la cabina di guida si è completamente accartocciata, risultando quasi distrutta.

Determinante l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto tempestivamente il conducente dalle lamiere. L’uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni non sono state rese note.

Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico e i rilievi del caso. Il carico del tir si è riversato sull’asfalto, rendendo più complesse le operazioni di messa in sicurezza.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e disagi lungo l’intera arteria. Agli automobilisti è stato consigliato di utilizzare percorsi alternativi.