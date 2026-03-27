I carabinieri di Orsogna, in provincia di Chieti, hanno arrestato in flagranza due uomini di 46 e 54 anni, originari delle province di Napoli e Salerno, con l’accusa di truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana.

Il raggiro

La vittima aveva ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi il nipote, era riuscito a convincerla a consegnare 3mila euro a una persona che si sarebbe presentata di lì a poco per ritirare il denaro, con la scusa di dover saldare un debito.

La consegna è effettivamente avvenuta, ma a far scattare l’allarme è stata la sorella della donna.

L’intervento dei carabinieri

I militari hanno intercettato i due sospettati mentre si trovavano a bordo di un’auto a noleggio. A seguito della perquisizione, è stata rinvenuta e recuperata l’intera somma sottratta.

Le misure disposte

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Chieti ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.