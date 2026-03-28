Parte da Nocera Superiore un progetto strategico per il futuro del territorio: dodici Comuni dell’Agro nocerino-sarnese hanno avviato l’iter per la costituzione della Destination Management Organization (DMO) “Agro Sarnese-Nocerino”.

L’iniziativa, in linea con le direttive della Regione Campania, punta a trasformare l’area in un’unica destinazione turistica integrata, valorizzando in modo coordinato patrimonio archeologico, tradizioni, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche.

«Non è solo un passaggio amministrativo, ma un percorso che dà voce a un’identità collettiva», ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti locali per rafforzare la competitività del territorio.

Contestualmente è stato pubblicato l’avviso pubblico per aderire al Patto di Destinazione, rivolto a enti, imprese, associazioni e operatori del settore. Le adesioni per entrare nella candidatura iniziale dovranno pervenire entro il 30 marzo 2026, anche se sarà possibile partecipare successivamente.

L’obiettivo è costruire una rete ampia tra pubblico e privato, capace di promuovere un’offerta turistica strutturata e competitiva, rafforzando il brand dell’Agro nocerino-sarnese sui mercati nazionali e internazionali.