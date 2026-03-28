ANGRI – Cordoglio in città per la scomparsa di Andrea D’Auria, figura molto conosciuta e legata alla comunità locale. A ricordarlo con un messaggio pubblico è stato il sindaco Cosimo Ferraioli.

«C’è chi non ha mai avuto un ruolo istituzionale, eppure è diventato un simbolo della città. Andrea D’Auria era questo. E chi è cresciuto qui sa esattamente di cosa sto parlando, perché certe persone e certi ricordi appartengono a tutti», ha scritto il primo cittadino.

Un ricordo sentito, che sottolinea il legame profondo tra D’Auria e la comunità angrese. «Riposa in pace Andrea. Le tue bandiere continueranno a sventolare per questa città», ha aggiunto Ferraioli, esprimendo infine vicinanza e condoglianze alla famiglia.

La notizia ha suscitato commozione tra i cittadini, che sui social stanno condividendo messaggi di affetto e ricordi legati alla sua figura.