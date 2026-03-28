ANGRI – Rapina in pieno giorno in via Santa Lucia, all’interno del negozio di elettronica Techprice. Tre individui a volto coperto si sono introdotti nel locale, a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo store, mentre erano presenti clienti e personale.

I malviventi hanno agito in pochi istanti: hanno infranto una vetrina espositiva e sottratto diversi telefoni, per poi darsi alla fuga.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili.