Si apre un nuovo capitolo nella vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. La famiglia ha avviato una trattativa per il risarcimento danni, chiedendo tre milioni di euro, ma al momento non è arrivata alcuna risposta dalla struttura sanitaria.
Attraverso il legale Francesco Petruzzi, i genitori denunciano un atteggiamento definito “privo di umanità”, parlando di un vero e proprio muro di silenzio da parte dell’azienda ospedaliera. In una lettera aperta indirizzata anche al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, viene contestata la totale assenza di riscontro a una proposta di accordo stragiudiziale.
La richiesta di confronto era stata avanzata per evitare un lungo contenzioso civile, parallelo all’inchiesta penale già in corso. Tuttavia, secondo la difesa, la comunicazione inviata non ha ricevuto alcuna risposta formale.
I familiari rivendicano il diritto al risarcimento per danno biologico, morale e perdita del rapporto parentale, richiamando quanto previsto dalla normativa sulla responsabilità sanitaria. A suscitare ulteriore indignazione sarebbe stata anche una proposta della dirigenza ospedaliera, ritenuta inadeguata: l’invito a piantare un albero in memoria del bambino.
Nel documento si evidenziano inoltre criticità già emerse durante le ultime fasi della vita del piccolo, con presunte carenze organizzative e comunicative nella gestione clinica.
La lettera si conclude con un appello alla Regione affinché vengano valutate responsabilità e provvedimenti nei confronti dei vertici dell’azienda ospedaliera. La famiglia chiede non solo l’accertamento delle responsabilità, ma anche un riconoscimento concreto del danno subito, sottolineando la necessità di rispetto istituzionale oltre che di giustizia.