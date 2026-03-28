Castellabate si prepara a tornare protagonista del grande schermo con l’avvio delle riprese di “Bentornati al Sud”. La produzione è già al lavoro per dare il via al progetto cinematografico che riporterà nel Cilento attori e troupe.
Attesa per il ritorno sul set di Alessandro Siani e Claudio Bisio, protagonisti del primo capitolo, con nuove scene che saranno girate tra i luoghi simbolo del territorio.
L’iniziativa rappresenta anche un’importante vetrina turistica per l’area, pronta a rivivere l’atmosfera che aveva contribuito al successo del film originale.