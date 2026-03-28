Nuovo spazio dedicato ai giovani nel quartiere Scanzano di Castellammare di Stabia, dove è stato inaugurato il centro aggregativo di via Partoria. La struttura, realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare, rientra nel progetto “La Strada della Legalità” e nasce per promuovere inclusione e sostegno a bambini e adolescenti.

Il centro offrirà attività di doposcuola, laboratori educativi e creativi, oltre a sportelli di ascolto per il supporto al disagio giovanile, rappresentando un punto di riferimento per il territorio.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Luigi Vicinanza e l’arcivescovo Francesco Alfano, insieme a rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine.

La struttura sorge in un immobile confiscato alla criminalità organizzata nel 2012 e restituito alla collettività. «In un luogo segnato per anni dalla presenza della criminalità, lo Stato dimostra di esserci con il suo volto più accogliente», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel rafforzare servizi educativi e sociali come strumenti di contrasto alla camorra.