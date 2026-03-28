Operazione dei Carabinieri NAS nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, dove sono state effettuate numerose ispezioni in attività produttive e commerciali del settore alimentare. I controlli, svolti con il supporto delle Asl, hanno portato alla sospensione di tre opifici e al sequestro di ingenti quantitativi di prodotti non conformi.

Nell’Agro nocerino-sarnese è stata disposta la chiusura immediata di un panificio per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui presenza di infestanti, sporcizia diffusa e deterioramento delle strutture. Nel corso dell’ispezione sono stati sequestrati circa 55 chilogrammi di prodotti dolciari e di rosticceria privi di tracciabilità.

Nel capoluogo, invece, i militari hanno sequestrato ulteriori 50 chilogrammi di dolci non tracciati all’interno di un bar, imponendo anche prescrizioni per irregolarità minori. Nell’area nord della provincia è stata infine notificata una diffida a uno stabilimento alimentare per criticità nelle procedure di autocontrollo HACCP.