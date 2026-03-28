Venerdì 27 marzo il rapper campano Le-one ha pubblicato il videoclip ufficiale del nuovo singolo “Berlusconi” (Epic/Sony Music Italy). Il progetto visivo, prodotto da NiceKidd e diretto da Rs Production, traduce in immagini l’estetica e l’ambizione raggiunta dal giovane artista, che nell’ultimo anno ha superato i 500mila spettatori nei live.

Il video

Il videoclip si sviluppa su un forte contrasto visivo e narrativo: da un lato l’energia spontanea degli scenari urbani, dall’altro l’ambiente controllato di un ufficio, simbolo della gestione strutturata della carriera artistica. Una doppia dimensione che racconta la crescita di Gaetano Di Maio, classe 2003 originario di Nocera Inferiore.

Negli ultimi anni l’artista si è affermato a livello nazionale, collezionando milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e importanti riconoscimenti, tra cui il Disco di Platino per “Addo staje” e il Disco d’Oro per “Yamal”.